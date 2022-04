Attack on Titan: un ottimo cosplay di Yelena e la sua espressione terrificante

Sono stati tre mesi lunghi, e infine si è conclusa la seconda parte dell'anime de L'Attacco dei Giganti 4. Quella che tutti pensavano essere la parte finale si è rivelata essere in realtà un altro blocco di episodi non conclusivo, con Studio MAPPA che ha rimandato tutto. Infatti ci saranno altri episodi di Attack on Titan 4.

Per il finale, stavolta definitivo, torneranno alla carica tutti i personaggi rimasti in vita dopo le tragedie avvenute negli ultimi episodi. Eren sta avanzando con la sua marcia e in pochi hanno trovato il coraggio di fermarlo. Nel gruppo non c'è Yelena, uno dei personaggi presentati in Attack on Titan 4 e che ha avuto un ruolo di peso soltanto fino a metà stagione. Proprio fino a quel momento sembrava un personaggio che poteva cambiare tutto con uno schiocco di dita, magari trasformandosi in una villain fatta e finita. Invece Yelena regalò un momento meme con un'espressione molto inquietante.

La cosplayer Kleiner Pixel ha deciso di dedicarle alcune foto. Alla sostenitrice di Zeke va questo cosplay di Yelena che all'apparenza sembra normale, ma cambiando foto si passa poi alla sua espressione inquietante vista sia nell'anime che nel manga. Un'interpretazione non banale da parte di Kleiner Pixel che ha deciso di catturare anche quest'altro volto della donna.