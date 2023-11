Attack on Titan: parla la doppiatrice di Armin per il finale della serie

Mancano solo due giorni al termine di Attack on Titan. Il 4 novembre, l'anime tanto amato dai fan, basato sul manga di Hajime Isayama, arriverà ufficialmente ad un suo epilogo. In vista di questo grande evento, una star della serie animata si è espressa sul finale di serie. Ecco cos'ha rivelato!

La voce giapponese di Armin Arlert, Marina Inoue, non ha potuto contenere la propria gioia nel vedere questo grande progetto concludersi. In una speciale intervista, ha affermato: "Stiamo aspettando con impazienza la conclusione, e ci abbiamo messo il cuore e l'anima."

Successivamente, accenna ad una scena che, molto probabilmente, non è presente nel manga di Hajime Isayama: "C'è una scena speciale e originale dell'anime che ha un significato importante. È un momento cruciale per Armin ed Eren e mi chiedo quali pensieri e sentimenti provino. È diventata una scena essenziale per me, per la mia interpretazione."

Inoue ha anche svelato quale fosse la sua scena preferita in tutto Attack on Titan nella recente intervista: "Una scena significativa per me è stata il "Rito di passaggio" della terza stagione, nel quale Armin affida il suo sogno a Eren. Affidare il suo sogno a Eren è stato il momento più frizzante per Armin in questi dieci anni di Attack on Titan. È stato incredibilmente prezioso".

Nelle ultime ore è arrivato l'annuncio dell'uscita in Italia dell'ultimo episodio di Attack on Titan su Crunchyroll. Non solo, è arrivata un'illustrazione speciale di Hajime Isayama in vista del finale di Attack on Titan raffigurante Levi, uno dei personaggi più apprezzati dal pubblico.