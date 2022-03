Attack on Titan: le parole di Mikasa sono il simbolo della sua determinazione?

Il giorno è iniziato con una guerra, proseguendo poi con la devastazione portata da Eren Jaeger. Il tramonto è intriso di sangue e tradimenti, finendo con la notte di Attack on Titan 4x25. Su Crunchyroll è andato in scena un altro importante tassello di questa stagione finale, che nel prossimo mese giungerà al culmine.

I pochi superstiti di Marley, capitanati dal comandante Felix Magath, sembrano aver accolto di buon garbo la proposta di Hange di unire le forze. Ovviamente il gruppetto che si è venuto a creare è molto eterogeneo e i dissidi sono ovunque. Ognuno ha il proprio parere sulla strada di dolore e morte che hanno alle spalle, ma tutti sono convinti di non volere altri spargimenti di sangue in futuro. Anche Mikasa.

Uno dei personaggi che danno voce ai propri pensieri in Attack on Titan 4x25 è proprio Mikasa Ackerman, sorella adottiva di Eren e che è sempre stata al suo fianco. Lei è la prima sbigottita da tutto ciò che è successo, non potendo credere ancora a ciò che ha visto, ma è convinta di una cosa: non vuole lasciare che Eren continui il suo genocidio.

Queste parole lasciano intendere una certa determinazione da parte di Mikasa, che però verrà messa a dura prova nei prossimi episodi. Già Attack on Titan 4x26 sarà un difficile banco di prova.