Attack On Titan, perché Floch era così fissato con Eren?

L'ultima stagione de L'Attacco dei Giganti ha introdotto un nuovo terrificante movimento sovversivo: gli Jaegeristi. Nato per seguire Eren Jaeger, questo gruppo è composto da cittadini di Paradis al seguito del protagonista nella marcia verso la distruzione del mondo esterno. Attenzione, seguono spoiler sulle parti finali di Attack on Titan.

Uno dei membri di questa organizzazione si è distinto per la lealtà incondizionata verso Eren: Floch. Mentre ancora si riflette sulla qualità del finale di Attack On Titan, i fan si chiedono perché Floch creda tanto in Eren. Da dove arriva questa devozione?

Floch era diventato il capo degli Jaegeristi per il suo rapporto di collaborazione di lunga data con Eren, con cui aveva discusso il piano dal principio, quando Jaeger si era riunito in segreto con Yelena. Questa posizione di rilievo ha sicuramente influito sull'incremento della fedeltà da parte di Floch che si è sentito così un elemento fondamentale per la missione di Eren.

Ricordiamo, inoltre, che il piano di Eren, per quanto terrificante e sicuramente sbagliato già dalle sue fondamenta, avrebbe garantito la pace agli eldiani di Paradis e questa certezza aveva immediatamente motivato Floch ad unirsi alla causa.

Anche nei suoi ultimi momenti, dopo aver cercato di impedire agli ex compagni di Eren di andare a fermarlo, Floch ha mostrato a tutti quanto credesse fermamente che il suo "leader" fosse l'unica possibilità di salvezza per l'isola, certo che servisse un demone per sedare le guerre. La scena post credit di Attack on Titan riflette proprio sul risultato delle azioni del tormentato protagonista.

E voi cosa ne pensate di Floch? Pur restando un personaggio subdolo e disperato, pensate che sia almeno rimasto coerente fino alla fine? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti.