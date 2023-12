Attack on Titan: perché QUEL Gigante può volare?

Nel mondo di Attack on Titan, i Titani sono creature misteriose e potenti che hanno terrorizzato l'umanità per secoli. Tuttavia, anche all'interno di questo mondo di meraviglie e orrori, ci sono sempre nuove scoperte da fare. Una delle rivelazioni più sorprendenti è stata la capacità di un certo Titano di volare.

Durante l'ultima stagione di Attack on Titan il potere del Gigante Mascella è stato ereditato da Falco Grice, un giovane guerriero Eldiano candidato al programma Guerrieri di Marley con l'aspirazione di ereditare il Gigante Corazzato di suo cugino, Reiner Braun. Tuttavia, dopo essere stato trasformato in gigante puro, Falco eredita il potere del Mascella divorando Porko Galliard.

In rete, i fan hanno diffuso le teorie più bizzarre riguardo all'abilità di volare del Gigante Mascella di Falco. Nel corso della serie infatti, il più agile dei nove mutaforma è stato visto in diverse forme, ma in nessuna di queste ha mai avuto delle ali.

L'abilità di volo del Gigante Mascella di Falco potrebbe essere il risultato di una serie di fattori. Oltre ad aver ereditato il potere che fu di Galliard, Falco ha consumato il fluido spinale di Zeke Yeager, il detentore del Bestia. Quest'ultimo ha la capacità di controllare gli altri Giganti e alcuni fan ipotizzano che questa influenza abbia contribuito a modificare i tratti del Mascella, accentuando la sua spiccata agilità permettendogli così di volare.

In ogni caso, questa mutazione permette a Falco di salire alla ribalta nell'ultima puntata della serie. Qui potete trovare la recensione della quarta stagione dell'Attacco dei Giganti, che ha regalato un degno finale all'anime più importante degli ultimi anni.