Attack on Titan, perché Hajime Isayama si scusò per il finale del manga?

La serie anime di Attack on Titan è terminata ormai da diverse settimane con un epilogo piuttosto agrodolce, ma sapevate che ai tempi, quando il manga terminò nel 2021, il creatore Hajime Isayama si scusò con i fan per ciò che aveva scritto? Vi spieghiamo noi il motivo, ma occhio agli spoiler sul finale di AOT!

Anche se attualmente coloro che hanno visto solo l'adattamento animato si sono potuti dire soddisfatti del finale de l'Attacco dei Giganti, l'epilogo della serie a fumetti non venne apprezzato allo stesso modo. Moltissimi fan criticarono il modo frettoloso in cui sono stati raccontati eventi significativi come l'uccisione di Zeke, il collegamento fra Mikasa e Ymir Fritz e l'effetto del Boato della Terra.

Lo Studio MAPPA, la casa d'animazione che si è occupata di dare vita all'opera di Hajime Isayama, ha in parte modificato l'epilogo del manga di Attack on Titan rispetto all'anime, rendendolo più comprensibile e, secondo alcuni, più godibile.

In un'intervista rilasciata nel 2022, Hajime Isayama si è spontaneamente scusato con i lettori circa il finale de L'Attacco dei Giganti: "Sono consapevole che la conclusione di Attack on Titan sia stata piuttosto controversa. Sono aperto a ricevere le opinioni sincere delle persone. Tuttavia, apprezzerei se foste gentili con me. Ho ancora dei dubbi interiori su come l'abbia realizzato. Continuo a lottare con questo aspetto e mi dispiace molto per questo."



In realtà, l'autore era molto insicuro riguardo al finale di serie e sappiamo anche che Hajime Isayama voleva cambiare il finale di Attack on Titan.