Attack on Titan: perché Levi e Mikasa hanno lo stesso cognome?

In attesa che venga rilasciato un trailer di Attack on Titan: Final Season - Parte 3, facciamo luce su uno dei grandi misteri nascosti nell'opera di Hajime Isayama. Perché Levi e Mikasa hanno lo stesso cognome?

La storia di Attack on Titan finirà nel 2023 con il debutto dell'ultima stagione dell'anime, ora nelle mani di Studio MAPPA. Tuttavia, i fan potrebbero avere ancora qualche dubbio sulle origini di due protagonisti principali dell'eccezionale cast creato dall'autore Isayama. Quale tipo di relazione sanguigna lega il Capitano Levi e Mikasa?

La prima volta che si incontrarono al processo militare di Eren Yeager tra loro si accese l'odio. Eren si trasformò per la prima volta in un Gigante e Levi lo picchiò violentemente per farlo confessare. Mikasa non poté far altro che guardare rabbiosa. Apparentemente i due non si conoscevano, dunque nessuno sospettava che tra loro ci fosse un legame di sangue.

Il rancore si protrasse fin quando Levi non organizzò una operazione speciale per salvare Eren. Mikasa però disobbedì ai suoi ordini, finendo per danneggiare la missione e costringendo il capitano a salvarla.

Oltre che essere i migliori combattenti dell'Armata Ricognitiva, Mikasa e Levi nascondevano qualcos'altro in comune. Nel capitolo 60 del manga, Levi scopre per la prima volta il cognome di suo zio Kenny. Quando scopre di essere un Ackerman, Levi sussulta. Mikasa, invece, non è sicura di essere imparentata con Kenny, poiché in passato la sua stirpe venne perseguitata.

Nel mondo reale, pur avendo lo stesso cognome raramente due persone sono imparentate tra loro. Nel mondo di Attack on Titan non è così. Mikasa e Levi condividono il cognome Ackerman, e pur non essendo fratelli, i due hanno comunque un grado di parentela.

Gli Ackerman sono una stirpe di guerrieri che hanno sempre servito la monarchia. Questo clan non fa parte del "Popolo di Ymir", ma è comunque stato sottoposto a una serie di esperimenti sui Giganti. Essi, infatti, possiedono un potere nascosto che si risveglia a causa di eventi particolari. Nel mondo di Attack on Titan si conoscono solamente due Ackerman ancora in vita. Levi e Mikasa potrebbero essere cugini, anche se molto alla lontana.