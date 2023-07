Attack on Titan: perché lo Studio Wit ha abbandonato il progetto?

Attack on Titan è una delle serie più acclamate degli ultimi tempi, riscontrando un successo clamoroso in ogni parte del mondo. Il gioiellino dello Wit Studio, tuttavia, per l'ultima stagione dell'anime è stato ceduto allo Studio MAPPA e la scelta non è mai stata motivata fino ad oggi.

Non solo per l'Attacco dei Giganti, lo stesso destino è stato riservato a Vinland Saga, che dopo una strabiliante prima stagione è stata ceduta a MAPPA. La scelta ha scosso in un primo momento i fan delle due note serie, ma il presidente dello Studio Wit, George Wada, ha una motivazione da dare.

In una recente intervista all'Anime Expo, il presidente ha spiegato le difficoltà per l'animazione di Spy x Family, altra opera pluripremiata della casa in questione e che presto tornerà con una seconda stagione e un lungometraggio speciale, e ha spiegato il motivo del successo mondiale degli anime.

La scelta di abbandonare due progetti così d'ampio successo è stata motivata da una grave difficoltà che il team che collabora con Wada ha affrontato negli ultimi anni, quello di non essere in grado a stare al passo con le nuove uscite. "I fan dei manga vogliono davvero che gli anime escano ad un ritmo rapido, e i programmi molto veloci ci hanno impedito di accontentarli sempre".

Ricordiamo, infatti, che fra dall'inizio del debutto della serie anime di Attack on Titan sono passati ben otto anni, eppure il franchise è ancora lontano dal concludersi, sebbene il manga abbia raggiunto il proprio termine due anni fa. Adesso, Wada è soddisfatto per il cast che lavora per Spy x Family "Abbiamo sia i membri più giovani dello staff che hanno vent'anni, sia quelli più anziani che hanno tra i cinquanta e i sessanta anni, che stanno lavorando a questo film, e questo dimostra come l'anime possa raggiungere così tante persone attraverso diverse generazioni, perché entrambi i gruppi sono super appassionati. Gli ultimi anni sono stati difficili per tutti e la gente voleva vedere qualcosa di più spensierato e amichevole".