Attack on Titan, perché Ymir decise di fermare la Marcia dei Colossali?

L'ultimo episodio di Attack on Titan ha regalato un fantastico epilogo alla serie tratta dall'opera di Hajime Isayama. Tuttavia, alcuni spettatori si sono chiesti per quale motivo Ymir abbia deciso di interrompere la Marcia dei Colossali, specie considerato che né il manga né l'anime hanno fornito delle informazioni precise sui suoi obiettivi.

Dopo la morte di Eren, infatti, il primo Gigante Fondatore Ymir Fritz ha deciso di porre fine all'era dei Giganti, e al suo esilio autoimposto nei Sentieri, arrestando il Rumbling, l'ondata di distruzione di Attack on Titan che il protagonista aveva scatenato spazzando via quasi l'80% della popolazione globale. Per comprendere le motivazioni che hanno spinto la ragazza ad agire in questo modo, bisogna effettuare un'analisi più approfondita della storia del personaggio.

Ymir era una schiava che veniva sfruttata da Re Fritz per espandere i confini del regno di Eldia. Dopo essere stata costretta ad avere dei figli con il sovrano, la ragazza finì per innamorarsi del Re e sacrificarsi per lui. Nonostante l'abilità dei Giganti di rigenerarsi, Ymir decise di lasciarsi morire, cosa che però non accadde. La ragazza si svegliò nei Sentieri, un regno dove il tempo sembrava essersi fermato. In questo luogo, Ymir continuò a portare avanti la volontà del re di Eldia, plasmando Giganti che potessero essere usati in battaglia dalla sabbia.

Nei Sentieri, Ymir si rese conto che il potere del Gigante Fondatore in Attack on Titan le permetteva di entrare in contatto con i suoi discendenti, ovvero coloro che avrebbero ereditato il potere del gigante. Tuttavia, vedendo il peso della sofferenza che i suoi successori avevano causato al mondo, Ymir cominciò a desiderare che qualcuno venisse in suo soccorso. Questo desiderio fu esaudito quando Eren trovò la strada per il mondo dei Sentieri insieme al fratellastro Zeke. Mentre Zeke le voleva impartire degli ordini, proprio come avevano fatto gli altri discendenti della stirpe reale, Eren la pregò di aiutarlo a liberare il mondo dai poteri dei Giganti dandole la libertà di scegliere il proprio destino.

Venendo trattata per la prima volta come un essere umano dotato di libero arbitrio, Ymir decise di schierarsi con Eren dando inizio alla Marcia dei Colossali. Tuttavia, quando iniziò il Rumbling, la ragazza fu testimone della lotta interiore di Mikasa per trovare la determinazione necessaria ad uccidere la persona che amava di più al mondo. Quando la Ackerman uccise Eren e pose fine alla distruzione dell'umanità, Ymir si rese conto della gravità della sua decisione.

In sostanza, la scelta di Mikasa di dare priorità alla salvezza del mondo rispetto al proprio amore ha dato a Ymir la forza della quale aveva bisogno per lasciare andare il peso della schiavitù e del malsano amore al quale si stava aggrappando.