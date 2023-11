Attack on Titan: il potere del Gigante Carro ha una qualità segreta, ecco quale

La guerra conclusiva di Attack on Titan è stata teatro di alcuni degli scontri più violenti dell’opera ideata da Isayama, e magistralmente riproposta sugli schermi da MAPPA. Nell’ultimo episodio in particolare anche la misteriosa Pieck ha dimostrato di poter partecipare ad una battaglia ravvicinata, sorprendendo tutti con una capacità nascosta.

In tutte le occasioni precedenti, in cui le è stato richiesta una collaborazione, Pieck è sempre rimasta lontana dal cuore della battaglia, sfruttando il grande range del Gigante Carro. Per questo motivo gli appassionati credevano che non avesse talento negli scontri ravvicinati, un’ipotesi totalmente errata, visto quanto accaduto nell’ultimo episodio dell’anime.

Come potete infatti vedere dall’estratto riportato in fondo alla pagina, Pieck ha giocato un ruolo centrale nel porre fine alla guerra, affrontando direttamente il Gigante Martello e staccandogli con un morso parte del collo e della spalla sinistra. Un assalto del genere ha mostrato le capacità di Pieck di avvicinarsi senza farsi individuare, e la prontezza ad entrare sul campo di battaglia.

Inoltre, prima dello scontro frontale col Gigante Martello, e mentre gli altri, tra cui Mikasa, Armin e Jean, sono stati restii ad avvicinarsi ad Eren, Pieck, non avendo particolari legami col protagonista, ha deciso di lanciarsi verso il suo punto debole, garantendo un grande vantaggio ai compagni. Fateci sapere voi cosa ne pensate di queste grandi capacità mostrate da Pieck nei commenti.

