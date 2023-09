Attack on Titan: adesso potrete salire su un aereo a tema, guardate qui!

L'episodio finale di Attack on Titan arriverà il 4 novembre , concludendo finalmente il brutale viaggio dell'Armata Ricognitiva. Con Armin, Mikasa, Connie e Jean che devono confrontarsi faccia a faccia con Eren Jaeger nel tentativo di fermare la sua furia genocida, l'anime presenterà ai fan la più grande battaglia dello show fino ad oggi.

Ora, per celebrare il gran finale del Survey Corps, la compagnia aerea conosciuta come Star Flyer metterà gli Scout a bordo dei suoi aerei entro la fine dell'anno.

L'ultima volta che abbiamo lasciato l'Armata Ricognitiva, stavano affrontando le conseguenze di Eren Jaeger che aveva scatenato un esercito di Giganti Colossali sul mondo. Sfortunatamente, il Corpo di Ricerca non è stato in grado di fermare gran parte della distruzione causata dal Rumbling, che ha già ucciso una buona percentuale della popolazione mondiale.

Mettendo le mani su un dirigibile e dirigendosi verso Eren, grazie al sacrificio di Hange, il combattimento finale iniziò quando Mikasa, Armin e gli altri Eldiani si imbatterono in una versione mostruosa del loro ex amico. Mentre MAPPA si prepara per la più grande battaglia della serie il 4 novembre, Star Flyer punta a onorare la brutale serie.

Il creatore di Attack on Titan, Hajime Isayama, ha dichiarato più di una volta che non prevede l'arrivo di una serie sequel in futuro. Esilarante, Isayama ha detto che il suo sogno è quello di aprire la sua spa dopo la conclusione della serie, anche se non ha menzionato se detta spa sarà a tema Reggimento Scout. Isayama potrebbe tornare nell'universo per scrivere una nuova storia incentrata sul Capitano Levi, anche se sarebbe un racconto breve.

