Attack on Titan si prepara alle feste natalizie con questo artwork dell'Armata Ricognitiva

L'Attacco dei Giganti ha concluso la sua serie anime ma l'eredità del Corpo di Ricerca continuerà a vivere per molti anni a venire. Sebbene la storia raccontata da Isayama tratti temi cruenti e delicati come la guerra, il franchise non ha esitato a esplorare territori più leggeri con artwork promozionali, merchandising e serie spin-off.

Recentemente, l'account X @AotWiki ha pubblicato un nuovo artwork per festeggiare l'inizio del periodo natalizio. La nuova grafica riunisce il Titano Colossale di Bertholdt, Eren, Mikasa, Hange, Erwin e Levi in un'ambientazione vacanziera e con abiti adatti all'occasione.

Bisogna dire che il Corpo di Ricerca non ha mai avuto molto tempo per celebrare le vacanze. Eren, Mikasa, Armin e i loro compagni hanno trascorso l'intera vita ad allenarsi per sopravvivere e combattere i Giganti che minacciavano costantemente la loro isola.

In ogni caso, questo artwork è un'ulteriore prova della longevità della serie. Nonostante sia il manga che l'anime abbiano concluso la loro corsa, il franchise continua a sfornare nuovo materiale. Nel 2024 non usciranno altri episodi dell'anime, in compenso verrà pubblicato un nuovo artbook intitolato "Attack on Titan: Fly. Inoltre, Isayama ha affermato di essere ansioso di produrre una storia inedita di Attack on Titan incentrata sul passato del Capitano Levi.

Insomma, nonostante l'opera principale possa ritenersi conclusa, l'Attacco dei Giganti sembra avere ancora molte frecce al suo arco. Un universo narrativo così vasto può tranquillamente essere esplorato da nuovi racconti e personaggi che, nell'epopea di Eren, non hanno trovato spazio.