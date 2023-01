Attack on Titan e il problema dei titoli della final season: le battute dei fan su Twitter

Anni fa, ci fu il passaggio da WIT Studio a MAPPA. Questo fu l'inizio della fine de L'Attacco dei Giganti in versione anime, con l'ultima stagione ormai giunta. Tuttavia, quel finale tanto atteso è tardato ad arrivare: Studio MAPPA ha dapprima pubblicato una parte 1 e poi l'anno successivo una parte 2, ma senza terminare la storia.

Dopo gli ultimi episodi della parte 2, era stato annunciato l'arrivo di Attack on Titan 4 Final Part, quella che avrebbe segnato la conclusione dell'opera. Tuttavia, proprio negli scorsi giorni, è stato confermato che l'ultima parte non verrà distribuita tutta insieme come accaduto in passato, bensì in due parti. Ci sarà quindi spazio per Attack on Titan Final Season Final Part Parte 1 e poi Parte 2.

Ciò però ha portato all'ilarità della rete. Se da una parte ci sono degli appassionati che si lamentano di dover aspettare ancora tanto tempo per vedere la fine della storia, dall'altra c'è chi ha preso in giro la produzione per questa scelta. Infatti si ha un sottotitolo molto contorto e poco chiaro, anche in sede di marketing, e quindi molti tweet apparsi in rete, come quello disponibile in basso, ridono della scelta effettuata.

A conti fatti, le tre parti della stagione finale potevano essere normalmente sottotitolate come stagione 4, stagione 5 e stagione 6, stagione finale esclusivamente per quest'ultima. La scelta di Studio MAPPA non è campata per aria, considerati i tanti lavori che deve portare avanti, quindi la suddivisioni in due parti sembra la scelta giusta a livello produttivo e qualitativo.