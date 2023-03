Attack on Titan: nuovi progetti in arrivo per i 10 anni dell'anime

Era il 7 aprile 2013 quando in Giappone veniva pubblicato il primo episodio di Attack on Titan. Oggi l’opera di Isayama è tra le più acclamate dalla critica e dagli spettatori, nonché uno dei manga shonen più apprezzati della storia del medium. In attesa di scoprire come finirà l’anime, ecco i dettagli sul progetto per i 10 anni dell'adattamento.

Nel corso dell’Anime Japan 2023, convention che si tiene annualmente, sul finire del mese di marzo, per presentare novità e ritorni di serie e opere rilevanti per il settore, al panel dedicato ad Attack on Titan sono state presentate diverse iniziative volte a celebrare l’avventura decennale dell’adattamento della serie. A partire dai primi giorni di aprile avrà inizio una serie di incontri speciali, e di re-stock di prodotti e merchandise molto richiesti dagli appassionati.

Sarà organizzata una cerimonia nella città natale di Isayama, Hita, nella prefettura di Oita, durante la quale verranno piantati degli alberi, diventati ormai un simbolo ricorrente nella serie, e successivamente nella K Arena di Yokohama si terrà un panel dove saranno presenti i doppiatori dei protagonisti. Oltre al ritorno di figure e merchandise sul mercato, Attack on Titan collaborerà con Gudetama, l’ovetto antropomorfo della Sanrio, per la produzione di gadget e oggetti da collezione dedicati al 10° anniversario dell’anime.

Per commemorare l’evento è stato anche pubblicato un video che ripercorre rapidamente alcuni dei momenti più importanti della storia di Eren Jaeger. Diteci cosa ne pensate nei commenti. In conclusione, ecco la replica ufficiale delle lame usate nel dispositivo di manovra tridimensionale, e vi lasciamo al video riassuntivo dell’esperienza di Isayama all’Anime NYC.