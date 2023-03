Attack on Titan: tutti i protagonisti diventano dei circensi nella nuova illustrazione

L’atteso ritorno dell’anime di Attack on Titan con un episodio della durata di un’ora, ha riportato Armin, Mikasa e il resto dell’Armata Ricognitiva sul campo di battaglia, pronti a fronteggiare il devastante Rumbling. Allontanandosi dai toni drammatici dell’anime, MAPPA ha pubblicato una nuova visual dedicata proprio ai protagonisti.

Eren Jaeger si è rivelato il più grande nemico dell’umanità, e nonostante tutti i tentativi da parte dei suoi, ormai, ex alleati, ha deciso di travolgere il resto del mondo sfruttando i poteri del Gigante Fondatore per liberare i figli di Ymir, e garantire loro la libertà di cui sono stati privati venendo relegati sull’isola di Paradis. Attualmente Eren si trova alla guida dei Giganti Colossali, ma nella nuova visual condivisa da MAPPA nelle scorse ore, che potete trovare in fondo alla pagina, è tornato al fianco degli amici come un perfetto circense.

Rappresentati in formato chibi, i membri più noti dell’Armata Ricognitiva sono diventati dei perfetti circensi, tutti specializzati in abilità diverse, e anche conformi alle loro capacità o tratti distintivi apparsi nella serie. Mikasa è pronta a lanciare i suoi coltelli con massima precisione, Sasha è pronta a mangiare le mele che servono per un grande numero di precisione, Hanji sembra essere una domatrice con la frusta.

Un’altra particolarità dell’illustrazione si trova nel design con cui sono stati riproposti i protagonisti, risalente alle prime stagioni, precedente quindi al salto temporale che ha portato il gruppo fuori dai confini di Paradis. Cosa ne pensate di questo simpatico ritorno dell’Armata Ricognitiva? Fatecelo sapere nella sezione commenti.

Prima di salutarci vi lasciamo al video speciale di Kodansha sull’esperienza di Isayama all’Anime NYC 2023, e ad una splendida statua dedicata a Mikasa che anticipa il finale della serie.