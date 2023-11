Attack on Titan, quando uscirà l'ultimo episodio in Italia? L'annuncio di Crunchyroll

In tutto il mondo sta per arrivare Attack on Titan The Final Chapters parte due, l'ultimissimo episodio della serie di Hajime Isayama. Partita nel 2013, ormai sta per giungere a conclusione in un turbinio di emozioni che ha messo Eren contro i suoi amici storici. E il pubblico non vede l'ora di sapere come andrà a finire questa situazione.

C'è però da chiarire quando uscirà l'ultimo episodio di Attack on Titan sulle varie piattaforme di streaming, in particolar modo su Crunchyroll, che ha già portato il primo episodio del finale a marzo 2023.

Tramite un annuncio sui social, Crunchyroll ha annunciato la data di uscita di Attack on Titan The Final Chapters episodio finale in tutto il mondo. La piattaforma ha ovviamente confermato la data di uscita ufficiale in Giappone, ovvero sabato 4 novembre 2023, tuttavia va tenuto anche in considerazione la questione fuso orario. Ed è qui che viene in aiuto l'annuncio di Crunchyroll Italia, che ha confermato che Attack on Titan in italiano uscirà il 5 novembre. Non è dato però sapere l'orario di uscita, anche se in teoria, sempre per questioni di fuso orario, l'episodio potrebbe arrivare esattamente a mezzanotte. Bisognerà quindi collegarsi di tanto in tanto per scoprire quando verrà pubblicato l'episodio conclusivo che, sicuramente, causerà qualche problema a Crunchyroll.

L'ultima avventura di Eren Jaeger quindi arriverà anche in Italia e a brevissimo, con un episodio di un'ora e mezza. Siete pronti per questo entusiasmante finale della storia che ha tenuto tutti col fiato sospeso per ben dieci anni?