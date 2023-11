Attack on Titan: quei due personaggi si riuniscono dopo la morte?

Il finale di Attack on Titan ha lasciato tutti senza parole. Che possa essere piaciuto o che abbia deluso i suoi spettatori, la fine di questa serie è un evento epocale. Dopo più di un decennio, anche l'adattamento anime del manga di Hajime Isamaya è giunto al termine e i fan hanno salutato Eren, Mikasa e Armin una volta per tutte.

Quest'ultimo episodio de l'Attacco dei Giganti è durato un'ora e mezza è gli spettatori hanno potuto scoprire tante cose: le vere intenzioni di Eren e la sua morte agrodolce, il futuro di tutti gli altri personaggi e anche un incontro speciale fra Mikasa ed Eren.

Infatti, in una delle scene di Attack on Titan abbiamo visto Mikasa uccidere Eren affinché potesse salvare l'intera umanità, ma è stata una scelta dolorosa per la quale i fan non hanno potuto trattenere le lacrime. Alla fine, i due si sono incontrati in un posto in cui non possono essere attaccati dai giganti.

La serie fa un salto nel futuro, in cui Mikasa riesce a vivere la vita che meritava e muore di vecchiaia. Durante i titoli di coda viene mostrata la vita di Eren e di Mikasa mentre, piano piano, s'innamorano l'uno dell'altra. Al termine di ciò si vede una giovane Mikasa, ormai nell'aldilà, che si rincontra con Eren e scopre che l'ha tenuta per la mano per tutto questo tempo.

Alcuni fan di Attack on Titan hanno inscenato un funerale per Eren e il video è andato immediatamente virale su tutti i social. Vi lasciamo con le reazioni dei fan di Attack on Titan al finale di serie.