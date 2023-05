Attack on Titan: il regista Hayashi parla della nuova visual e del lavoro sul finale

Nell’autunno 2023 si concluderà una delle serie che ha caratterizzato di più i settori di manga e anime nel corso dell’ultimo decennio. Attack on Titan è stato un vero fenomeno nella storia del medium, e con l’avvicinarsi del gran finale dell’anime il regista Yuichiro Hayashi ha voluto parlare delle fasi finali della produzione.

A poche ore dalla pubblicazione di una nuova illustrazione ufficiale della serie, il regista si è espresso riguardo la composizione dell’immagine rispondendo ad alcune domande dei fan, aprendosi anche sulle scelte personali dietro la gestione e la direzione dell’ultimo episodio.

“Con la condivisione della key visual per la seconda parte del finale, l’anime di Attack on Titan sta rapidamente avanzando verso l’atto conclusivo. In ogni caso, il lavoro è ancora in corso, quindi non mi sento come se fosse finita”, così ha commentato Hayashi prima di approfondire la nuova illustrazione che sta facendo molto discutere gli appassionati dell’opera per via di un’atmosfera pacifica che nasconde però degli angoli oscuri.

“Riguardo alla key visual, penso che si tratti dell’ultima per la stagione finale. Potrebbe cogliervi di sorpresa il fatto che sia completamente opposta a quello che stanno vivendo i personaggi, ma ho deciso di intraprendere una strada più semplice…credo che ci sia qualcosa che attiri l’immaginazione quando non c’è nulla da vedere. Sono presenti dettagli interessanti, ma sarebbe poco sofisticato parlarne, e rivelare spoiler; quindi, spero che possiate espandere la vostra immaginazione e aspettare la parte finale”.

Aspettiamo le vostre opinioni sulle dichiarazioni di Hayashi nei commenti.