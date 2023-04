Attack on Titan: il regista realizza un disegno di Eren per i fan, lo shikishi speciale

Sono passati dieci anni dall'inizio de L'Attacco dei Giganti, l'anime di Studio MAPPA che è tratto dall'omonimo manga di Hajime Isayama, con l'opera originale risalente però a qualche anno prima, a fine 2009. Nel corso di tutto questo tempo, il lavoro di WIT Studio ha trovato il riscontro positivo da parte di fan di tutto il mondo.

Soltanto qualche anno fa, WIT Studio ha lasciato le redini della serie, e così è stato trovato l'apporto del laborioso Studio MAPPA, che ha potuto aggiungere un altro nome di spicco alla sua fiorente e ricca produzione. Il risultato ovviamente ha visto L'Attacco dei Giganti cambiare stile per adeguarsi ai nuovi character design, al volere del regista e alle idee del nuovo studio in generale.

Ora questa storia sta per finire: dopo la trasmissione de L'Attacco dei Giganti Final Season Final Part - Parte 1 a marzo, un episodio speciale della durata di un'ora, c'è da attendere la parte 2 che arriverà a fine anno e che segnerà la definitiva conclusione del racconto di Eren Jaeger e dei suoi compagni di Paradis. Manca ancora del tempo quindi, almeno sei mesi all'uscita, però non manca qualche notizia o prodotto relativo alla serie animata.

Il regista dell'ultimo episodio di Attack on Titan, Yuichiro Hayashi, si è messo in gioco e ha realizzato questo shikishi dedicato a Eren Jaeger. Il protagonista della serie ha uno sguardo molto intenso e sembra pronto a trasformarsi per abbattere la sua ira. Vi piace questa interpretazione? Ecco anche un video di live action di Attack on Titan realizzato da un fan.