Attack on Titan: avete riconosciuto i giganti evocati da Ymir? Eccoli tutti

L'impero di Eldia, inizialmente una semplice tribù barbarica, ha trovato prosperità e vittoria nel segno di Ymir, la progenitrice, colei che era in possesso del potere dei giganti. Alla sua morte però il potere si è diviso, dando vita ai nove giganti di Attack on Titan, coloro che sono stati grandi protagonisti dell'anime, dall'inizio alla fine.

Le cose però poi hanno preso una piega davvero terribile, con Eren che ha deciso di uccidere tutti, affiancata proprio da Ymir, che viveva nei sentieri degli eldiani. Grazie a quelli, ha potuto dare manforte al protagonista de L'Attacco dei Giganti, con un esercito immortale e apparentemente infinito. Avete riconosciuto tutti i giganti evocati da Ymir nella battaglia finale di Attack on Titan The Final Chapters? Ecco un elenco completo, che comprende sia il numero di giganti che le loro eventuali generalità. Ymir ha evocato in totale:

8 giganti corazzati;

8 giganti bestia (scimmia, okapi, muflone, serpente, toro, cervo, scimpanzé, cane), di cui uno Zeke Jaeger e un altro Xaver;

6 giganti femmina;

un gigante colossale, ovvero Bertholt Hoover;

5 giganti d'attacco, di cui due sono Grisha Jaeger ed Eren Kruger;

12 giganti mascella, di cui tre sono Ymir, Porko e Marcel Galliard;

7 giganti martello, di cui uno è Lara Tybur;

Si tratta quindi di 49 giganti in totale, va tenuto in conto però che qualcuno potrebbe essere sfuggito dall'identificazione. All'elenco non sembrano aggiungersi giganti carro ben distinguibili dalla massa, mentre naturalmente non è presente l'ultimo dei nove giganti, il gigante progenitore, il più forte dei nove giganti di Attack on Titan, rappresentato da Ymir ed Eren stesso, oltre che dal parassita che ha dato il potere alla stirpe eldiana.