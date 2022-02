Attack on Titan: ritmi produttivi disumani per Teruyuki Omine, regista della Final Season

Il salto di qualità mostrato dallo studio MAPPA nella realizzazione della spettacolare Final Season di Attack on Titan si è rivelato solo uno specchio per le allodole quando il director Teruyuki Omine ha condiviso sui social la sua esperienza relativa ai massacranti ritmi produttivi a cui è stato sottoposto.

Omine si è occupato principalmente della regia dell’episodio 4x19, elogiato come uno dei migliori della serie nonché tra i più sconvolgenti e importanti. Diversi giorni fa sulla sua pagina di Twitter lo stesso Teruyuki avrebbe asserito di non essere tornato a casa per tre giorni considerata la necessità di terminare la lavorazione della puntata. Questo riporta sotto i riflettori le pessime condizioni a cui molti dipendenti del settore dell’animazione sono costretti a lavorare.

Va comunque, specificato che uno dei producer aveva consigliato a Omine di tornare a casa, ma quest’ultimo per l’immensa stanchezza accumulata, finiva per addormentarsi direttamente in ufficio. Non sappiamo se lo stesso trattamento è stato riservato agli animatori o agli altri registi della Final Season, come Jun Shishido, Yuichiro Hayashi o Konosuke Uda, ma è plausibile pensare che con tutte le serie in produzione attualmente, lo studio MAPPA sia ricaduto in quel terribile limbo produttivo in cui ai dipendenti viene chiesto di lavorare ininterrottamente per giorni, allontanandosi dalle loro famiglie.