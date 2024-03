Attack on Titan, è il ritorno a Shiganshina il miglior arco della serie?

Fin dall'inizio di Attack on Titan, Eren ha inseguito un duplice obiettivo: raggiungere il seminterrato della sua vecchia casa nel distretto di Shiganshina e riconquistare il Wall Maria. Il viaggio verso Shiganshina è irto di pericoli e questo lo rende un degli archi narrativi più importanti della serie.

Il ritorno a Shiganshina ha segnato il più grande successo dell'Armata Ricognitiva dalla caduta del Wall Maria, ma la vittoria è stata ottenuta a caro prezzo. La maggior parte dei soldati schierati a Shiganshina hanno perso la vita, tra cui alcuni personaggi chiave.

La morte di Erwin e la trasformazione di Armin hanno avuto un impatto emotivo dirompente sulla storia. Erwin ha sacrificato il suo sogno di esplorare il mondo al di là delle mura per dare speranza ai suoi soldati, permettere a Levi di sconfiggere il Titano Bestia e far ereditare ad Armin il Gigante Colossale.

L'anime ha amplificato l'intensità del sacrificio di Erwin, creando due dei momenti più iconici della serie: il discorso finale del Capitano e la trasformazione di Armin in Gigante Colossale. La furia di Levi contro Zeke in Attack on Titan e il dibattito su chi dovesse ereditare il Gigante hanno aggiunto ulteriore dramma a questa fase cruciale della storia. Il culmine dell'arco narrativo è stato il raggiungimento del seminterrato di Grisha Yeager. La scoperta dei segreti contenuti negli appunti di Grisha ha aperto nuovi orizzonti narrativi, svelando la verità sui Giganti e sul mondo al di là delle mura.

Il Ritorno a Shiganshina in Attack on Titan ha rappresentato un punto di svolta nella serie. Ha concluso le trame iniziali, preparato i personaggi per le sfide future e gettato le basi per il cambiamento radicale del personaggio di Eren.