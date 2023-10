Attack on Titan, rivelate le sigle di apertura e chiusura per l'atto finale dell'anime

Il countdown per Attack on Titan 4 Final Chapters 2 sta per scadere. Meno di una settimana ci separa a quella che in questo decennio viene considerata dall'intera community di appassionati come una delle opere migliori. In attesa di scoprire come si chiuderà la storia di Hajime Isayama e del Corpo di Ricerca, ecco le sigle di Attack on Titan 4.

Quando si pensa all'anime di Attack on Titan non si può fare a meno di tutte le sue meravigliose opening ed ending che lungo l'arco di questo decennio ci hanno accompagnato nelle nostre giornate. Ma ora che l'episodio finale di Attack on Titan 4 è dietro l'angolo, con quali sigle MAPPA saluterà gli spettatori?

L'epica opening di Attack on Titan 4, "The Rumbling" di SiM, ha conquistato il fandom facendo registrare ascolti record sulle varie piattaforme streaming. Replicarsi potrebbe essere difficile, se non impossibile, ma qual è la scelta dello studio di produzione?

Ebbene, in Attack on Titan 4 Final Chapters 2 non ci sarà più "The Rumbling". Lo staff dell'anime ha deciso di proporre un nuovo brano un nuovo filmato d'apertura. Dopo aver presentato il trailer finale di Attack on Titan 4, MAPPA ha fatto luce sulle nuove sigle.

L'opening di Attack on Titan 4 Final Chapters 2 è "The Last Titan" del gruppo musicale Linked Horizon. Per quanto riguarda l'ending, invece, è stato scelto il brano "Itterasshai" di Higuchiai. Le due canzoni verranno rese disponibili in streaming rispettivamente il 6 e 5 novembre 2023.