Attack on Titan: tutto quello che sappiamo sulla nuova storia in arrivo nel 2024

Quando tutta l'attenzione del fandom era rivolta verso l'imminente uscita di Attack on Titan Final Season The Final Chapters 2, l'ultimo episodio dell'adattamento animato, Hajime Isayama ha sorpreso gli appassionati con una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno. L'autore sta per tornare a scrivere una nuova storia di Attack on Titan!

Il 30 aprile del 2024, anni dopo la conclusione dell'opera, in Giappone uscirà Attack on Titan -FLY-, un artbook speciale che non includerà solo illustrazioni realizzate dall'autore. Nel volume 35 di Attack on Titan comparirà una storia inedita di 18 pagine.

Nell'artbook Attack on Titan -FLY- dovrebbero comparire disegni originali e le pagine extra realizzate dopo il finale, ma per quanto riguarda la nuova storia le informazioni ufficiali scarseggiano. La nuova storia di Attack on Titan si intitolerà Akudo, stando a quanto rivelato da Kodansha, un termine che può essere tradotto come "cattivo ragazzo" e che ha anche accezioni demoniache. In base a ciò, si potrebbe dire che la nuova storia di Attack on Titan parlerà di Eren Jaeger e dei suoi ultimi momenti prima dell'epilogo del manga di Isayama, oppure degli eventi immediatamente successivi alla sua dipartita.

Quello che è certo è che Attack on Titan -FLY- non includerà una storia che aprirà le porte a un seguito. L'autore di Attack on Titan ha già chiarito di non voler lavorare a un sequel, per cui il racconto non getterà le basi per una sorta di Naruto Shippunen o Dragon Ball Super.

Potrebbe invece trattarsi di uno spin-off su qualche altro personaggio. In passato il maestro Isayama non aveva nascosto di voler lavorare a una storia parallela in grado di espandere il personaggio di Levi. Che sia questo lo spin-off di Attack on Titan su Levi?