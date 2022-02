Attack on Titan: Sasha è una perfetta tiratrice scelta nel cosplay di Fran Martinez

Uno dei personaggi più simpatici nell’oscuro e violento universo narrativo ideato da Hajime Isayama nell’opera Attack on Titan, è Sasha Blouse, rinominata la “ragazza patata”, e che in più di un’occasione è riuscita a strappare qualche sorriso ai fan, nonostante i pericoli vissuti dal Corpo di Ricerca.

Introdotta nel secondo episodio della prima stagione Sasha appare immediatamente come un personaggio positivo, socievole e tendente alle battute, e perde completamente la testa e l’attenzione quando ha a che fare col cibo, aspetto che ovviamente a scaturito diversi intermezzi comici. Nella quarta stagione tuttavia, si rivela diversa, più ferma nelle sue decisioni, e con un nuovo design, ripreso dall’appassionata Fran Martinez per la realizzazione dell’ottimo cosplay che potete vedere in calce.

Le sue capacità l’hanno resa un’abile tiratrice scelta, e per interpretarla al meglio non poteva mancare un fucile di precisione. Si tratta di un ulteriore tributo ad uno dei personaggi secondari più apprezzati dai lettori e dagli spettatori, rimasti sconvolti dalla sua morte per mano di Gabi Braun, bambina eldiana risparmiata poco prima dalla stessa Sasha. Fateci sapere cosa ne pensate di questo cosplay nella sezione riservata ai commenti.

Per concludere vi lasciamo a tutti i titoli di studio MAPPA in arrivo, e al finale immaginato dai doppiatori americani dei protagonisti.