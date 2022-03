Attack on Titan: una scena della Final Season richiama 2001: Odissea nello Spazio

La quarta stagione di Attack on Titan, e in particolare la Final Season, è caratterizzata da un continuum di colpi di scena, sorprese, e informazioni fondamentali per comprendere meglio il vasto universo ideato da Hajime Isayama. Per trasporlo però i registi coinvolti non hanno fatto riferimento solo al manga originale, ma anche ad altre opere.

Nonostante lo studio MAPPA sia tornato ad essere accusato di pessime condizioni lavorative, dopo che il regista Teruyuki Omine è tornato a casa dopo tre giorni a causa delle scadenze, l’ambiente lavorativo sembra essere piuttosto stimolante dal punto di vista creativo. Questo è emerso dalle recenti affermazioni di Yuichiro Hayashi, regista della quarta stagione, che in un’intervista ha liberamente parlato dell’avventura che è stata produrre un anime così atteso.

Durante l’incontro si è anche soffermato sul modo in cui hanno deciso di realizzare le visioni del passato e i ricordi, mostrati nell’episodio 78, Fratelli Maggiori e Fratelli Minori. Come specificato nel post riportato in calce, con l’aggiunta di immagini comparative, l’ispirazione è venuta dal film 2001: Odissea nello Spazio. Dai frame è evidente la resa caleidoscopica dell’ingresso di Eren nel Sentiero, ma la pellicola di Kubrick ha aiutato gli autori a produrre una colonna sonora in linea con quel tipo di atmosfera, risultando misteriosa e angosciante.

Per finire vi lasciamo alla video anteprima dell'episodio 4x25 di Attack on Titan.