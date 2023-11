Attack on Titan: la scena più d'impatto del finale? Il vagito della disperazione

L'episodio finale di Attack on Titan, andato in onda il 4 Novembre, presenta una scena tanto drammatica quanto straziante. Mentre Eren Jaeger continua la sua avanzata per distruggere il mondo, Hisayama ci ricorda che la speranza trova sempre un modo per manifestarsi.

L'ultimo episodio di questa serie è stato una montagna russa di emozioni. Dagli orrori della guerra al dilemma morale nei confronti del Rumbeling, fino alla quiete una volta terminata la furia di Eren. In questo turbine di sensazioni quelle che rimangono più impresse sono sicuramente le scene che mostrano l'umanità delle persone, come la vita di Mikasa dopo l'ultima guerra di Attack on Titan o quella del "salvataggio del bambino".

La scena in questione si svolge in un mondo ormai devastato dal Rumbling, un'orda di giganti giganti che sta spazzando via l'umanità. In questo contesto, una folla di civili cerca di fuggire dall'avanzata delle creature mostruose, finendo per ritrovarsi intrappolata su un dirupo. Mentre i titani si avvicinano, i civili continuano ad ammassarsi, spintonandosi a vicenda fino a spingersi giù dal dirupo.

Tuttavia, una madre si rifiuta di lasciare che il suo bambino muoia con lei. In un ultimo disperato tentativo di salvarlo, la donna, mentre sta per precipitare, lascia il figlio tra le braccia della persona dietro di lei. L'uomo segue il suo esempio, formando una sorta di catena umana che trasporta il bambino in salvo.

Nonostante la morte certa che li attende, queste persone fanno del loro meglio per salvare un bambino indifeso. Questa scena è un potente messaggio di speranza e resilienza. Anche in un mondo in cui la guerra e la distruzione sembrano regnare sovrane, l'umanità è ancora capace di atti di grande compassione e amore. Il bambino rappresenta il futuro dell'umanità, e gli adulti che lo salvano rappresentano la speranza che un mondo migliore sia ancora possibile.

La scena è anche un duro monito contro la guerra. Nel mondo di Attack on Titan ha infatti portato alla distruzione della maggior parte dell'umanità. Tuttavia, anche in mezzo a questo orrore, le persone sono ancora capaci di trovare la forza di lottare per la vita.