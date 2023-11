Attack on Titan: l'ultima scena è perfetta per lanciare un sequel?

L'episodio finale di Attack on Titan è finalmente uscito e la serie si è conclusa con un epilogo agrodolce. Per quanto possa essere piaciuto o meno, siamo di fronte al termine di una delle serie più iconiche dei nostri tempi, diventata immediatamente un cult degli anime sin dalla sua prima stagione.

L'opera di Hajime Isayama potrebbe essersi conclusa per sempre, ma c'è una scena post crediti in Attack on Titan che potrebbe presagire un sequel in arrivo. Ma sarà davvero così? La serie ha visto Eren Jaeger sterminare l'80% della popolazione mondiale. Solo il restante venti per cento è stato salvato dal Corpo di Ricerca.

Per questo motivo, Mikasa e Armin hanno dovuto porre fine alla vita del loro caro amico per mettere fine a quest'inverno. Nonostante le sue atroci azioni, i due ragazzi hanno pianto la morte di Eren e l'hanno seppellito sotto l'albero su cui dormivano nell'Isola Paradis.

Tuttavia, nella scena post-crediti finale, ambientata nel futuro, si vede un giovane esploratore con il suo cane scoprire la tomba di Eren, sotto l'albero che ha dato inizio a tutta la vicenda. Questa scena dimostra che il ciclo dei Giganti continuerà all'infinito; inoltre, potrebbe essere il perfetto scenario per un sequel.

Anche se è stata mostrata questa scena così enigmatica al termine della serie, non significa che verrà ripresa in un possibile "L'Attacco dei Giganti 2". Hajime Isayama aveva raccontato di non avere intenzione di pubblicare altro su questa serie, tuttavia il prossimo anno arriverà un racconto breve ispirato ad Attack on Titan.