Attack on TItan, lo screenwriter Hiroshi Seko ha parlato del cambio di studio della serie

La seconda parte di Attack on Titan - The Final Season si è conclusa a inizio aprile 2022. Le ultime puntate hanno fatto svoltare la narrazione verso un finale che nessuno si sarebbe aspettato, e che vedremo nella prossima parte dell'anime, schedata per i primi mesi del 2023.

L'anime di Attack on Titan è stato presente all'Anime Expo 2022 nel panel di Studio MAPPA, produttore soltanto della stagione finale della serie. Le prime tre stagioni di Attack on Titan sono state infatti prodotte da Wit Studio, che aveva adattato il manga di Hajime Isayama con qualche critica di troppo, soprattutto per l'uso della CGI nella terza stagione.

Al panel di Studio MAPPA all'Anime Expo 2022, lo screenwriter di Attack on Titan - The Final Season Hiroshi Seko ha espresso la sua opinione sul passaggio da Wit Studio a Studio MAPPA dell'anime di Attack on Titan, dichiarando: "Credo che il passaggio da Wit a MAPPA sia stato buono, e abbia anche rappresentato un netto cambiamento nel metodo di lavoro." Effettivamente, il cambio delle animazioni e dei disegni è stato veramente notevole, come possiamo vedere nel tweet di @shonenleaks in calce a questa notizia.

L'anime di Attack on Titan ha subito un cambiamento radicale anche sotto l'aspetto della narrazione nell'ultima stagione. Se nelle prime tre stagioni tutta la storia si è svolta all'interno delle mura dell'Isola di Paradis, in Attack on Titan- The Final Season Eren e i suoi compagni hanno affrontato i loro nemici combattendoli sul suolo del continente marleyano, scoprendo quindi il mondo che non avevano mai potuto vedere.

