Attack on Titan: la seconda e la terza stagione disponibili su Crunchyroll

La Final Season di Attack on Titan sta registrando cifre da record non solo per l’industria degli anime, essendo quarta tra le serie più seguite al mondo, e dopo alcune settimane dal discusso debutto sulla piattaforma Crunchyroll, il sito ha aggiunto al catalogo anche la seconda e la terza stagione della storia di Eren Jaeger.

Oltre all’importante annuncio della fusione con Funimation e la sua filiale Wakanim, decisione che darà origine al più grande servizio di streaming di anime, sembra infatti che Crunchyroll abbia scelto di investire nell’inserimento della passate stagioni di Attack on Titan. Attualmente infatti sulla piattaforma, escludendo la prima stagione ad opera dello studio WiT, l’intera epopea ideata da Hajime Isayama è disponibile, con i sottotitoli in italiano.

Si tratta di un’ottima opportunità per permettere a molti degli utenti di recuperare gli episodi precedenti, e anche per rendere più immediato un rewatch che in vista dell’epica conclusione molti potrebbero voler fare. Tuttavia tali stagioni sono già presenti su altre piattaforme, con tanto di doppiaggio, e ciò potrebbe inficiare sui numeri prospettati da Crunchyroll stessa riguardo la visione dei contenuti.

Per concludere ricordiamo che secondo un leak la Final Season non adatterà l'intero manga, e vi lasciamo ad uno storyboard del Capitano Levi.