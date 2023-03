Attack on Titan: dalla serie alle arti marziali, l'incontro tra Isayama e la voce inglese

Nel mese di novembre 2022 il mangaka Hajime Isayama ha preso parte alle giornate dedicate all’Anime NYC, dove ha avuto l’opportunità di vedere più da vicino come un paese esteso come gli Stati Uniti d’America abbia recepito Attack on Titan, e di parlare di diversi aspetti legati alla serie col doppiatore americano di Eren.

Sono pochi i mangaka che, vista la quantità di lavoro e gli stressanti ritmi produttivi a cui vengono continuamente sottoposti, possono permettersi di staccarsi dalla loro routine, e ancor meno quelli che, proprio come il maestro Isayama, decidono di prendersi una pausa prima di tornare a scrivere e disegnare, e di dedicarsi ad altri progetti. Questa separazione, forse temporanea, ha però portato l’autore a prendere parte a diversi eventi nel mondo, e dopo essere stato in Francia, nel mese di novembre 2022 ha voluto visitare l’Anime NYC.

Alla sua esperienza alla fiera, riassunta in un breve video pubblicato da Kodansha, va aggiunto il singolare incontro con Bryce Papenbrook, voce americana di Eren, il quale, oltre a dimostrare di essere un grande appassionato della serie, ha colto l’occasione per porre alcune domande a Isayama. A partire dalle curiosità legate alla rappresentazione di alcune arti marziali nelle tavole del manga, riguardo le quali Isayama ha ammesso di aver fatto attente ricerche, fino alla giornata tipica di un mangaka, sempre in casa a disegnare, l’intervista è sta anche un modo per trasmettere a Isayama il modo in cui i fan americani percepiscono il valore di Attack on Titan, considerata un'opera capace di cambiare la vita di chi la legge o guarda con attenzione.

Cosa ne pensate di questa speciale intervista tra Isayama e Papenbrook? Fatecelo sapere come di consueto nei commenti. Per finire, ricordiamo che una fan ha realizzato un perfetto cosplay di Ymir, e vi lasciamo alla nostra recensione di Attack on Titan Final Chapters 1.