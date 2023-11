Attack on Titan, il significato struggente di quella misteriosa frase nell'ultimo episodio

La quarta stagione di Attack on Titan si è conclusa con un episodio dalla durata colossale, e con intensi scontri e colpi di scena che hanno però lasciato agli spettatori libertà interpretativa e numerosi dubbi. Tuttavia, un fan è riuscito a risolvere un mistero ben nascosto. Attenzione a possibili spoiler nella prossima parte della notizia.

Prima della vera e propria conclusione della serie, i protagonisti tornano alla loro consueta vita, cercando di ripristinare la pace e di risollevare sia Paradis che la nazione di Marley, devastata dal Rumbling. La fine della battaglia è giunta poco dopo la morte di Eren Jaeger, decapitato da Mikasa. Giorni dopo, la ragazza seppellisce il corpo del fratello sotto l’albero dove passavano spensierati momenti da bambini, e incide una scritta su una piccola lapide.

Stando a quanto condiviso da un utente, di cui trovate il post in calce, i caratteri sulla lapide corrisponderebbe a katakana, uno dei sistemi della scrittura giapponese, ma sottosopra. Leggendola correttamente il risultato è: “Qui giace per sempre, e riposa in pace, il mio amato, il mio caro. 854”. Parole semplici per un epitaffio ma che denotano ancora una volta il profondo amore che Mikasa provasse per Eren, e quanto sia stato doloroso per lei ucciderlo per porre fine alla guerra.

Cosa ne pensate di questa scritta sulla lapide? Fatecelo sapere come di consueto nella sezione commenti.