Attack on Titan: un simpatico spot pubblicitario avvia la collaborazione con Nissin

Mentre crescono le aspettative sulla terza e ultima parte della Final Season di Attack on Titan, la serie, una delle più oscure e cruente degli ultimi anni, continua ad accumulare collaborazioni che danno vita a spot e video pubblicitari dai toni simpatici e completamente opposti ai toni adottati da Isayama nel narrare la storia di Eren Jaeger.

L’ultima partnership riguarda Nissin, la nota azienda giapponese produttrice di noodles e di cibi precotti, che nel corso degli anni ha mostrato un crescente interesse nei confronti delle serie più popolari. Già nell’aprile del 2021 una sussidiaria dell’azienda, la Myojo Foods, aveva stretto un accordo con il franchise, e ora la Nissin stessa ha iniziato a commercializzare prodotti a tema Attack on Titan.

Per pubblicizzare l’iniziativa è stato realizzato il simpatico spot pubblicitario che potete vedere nel post di @AoTWiki riportato in fondo alla pagina. Denominato “Attack on Ching Chai” il video mostra Eren e Mikasa mentre si preparano ad attaccare il gigantesco personaggio diventato ormai un simbolo dell’azienda, e presente su ogni confezione di ramen istantaneo. Diteci cosa ne pensate di questa simpatica trovata nei commenti.

