Attack on Titan, sorpresa: il cardgame arriva in Italia, l'uscita è vicinissima!

Dopo aver scoperto la mappa del mondo de L'Attacco dei Giganti, arriva oggi un'altra interessante novità per gli appassionati dell'anime tratto dalla penna di Hajime Isayama. Il Trading Card Game di Attack On Titan, infatti, è in arrivo in Italia: l'annuncio arriva dal distributore ufficiale nel Bel Paese, Panini.

La compagnia modenese ha annunciato con un comunicato stampa che il cardgame de L'Attacco dei Giganti sarà disponibile dal 22 maggio, ma potrà essere provato in anteprima il 19, 20 e 21 maggio al Play Festival del Gioco di Modena. A partire dal 22 maggio, comunque, lo Starter Deck e i primi Booster Pack del gioco incentrato sulle avventure di Erin, Armin e Mikasa saranno disponibili in fumetteria, mentre non sappiamo se il TCG debutterà anche in edicola.

Il prodotto consigliato per tutti i neofiti è lo Starter Deck di Attack on Titan, che comprende due deck base da 40 carte ciascuno, un libretto delle regole, un tabellone doppio di gioco e 20 carte stampate su materiale speciale (probabilmente foil). Poiché esso contiene due mazzi base, lo Starter Deck è perfetto per chi desidera gettarsi subito nella mischia e giocare qualche partita rapida con amici e parenti fin dal day one.



Dopo le prime partite, però, potreste voler potenziare il vostro mazzo. Oppure potreste essere tra coloro che desiderano costruirsi un deck da zero. Non disperate! Per voi ci sono i classici Booster Pack dell'Attacco dei Giganti. Ciascun pacchetto di espansione contiene la bellezza di 12 carte, suddivise in varie rarità, tra cui Common Foil, Uncommon Foil, Rare Foil, Cross Rare e Ultra Rare.

Inoltre, Panini ha confermato che lancerà anche sei carte full-art esclusive, che saranno destinate solo a chi acquisterà i prodotti di Attack On Titan secondo modalità speciali. Per esempio, la carta di Mikasa sarà distribuita al Play Festival del Gioco di Modena, quella di Eren potrà essere ottenuta acquistando un Booster Box in fumetteria, e quella di Levi sarà vostra con l'acquisto di un booster box su Panini.it. Infine, il Gigante d'Attacco sarà lanciato con la rivista IoGioco e verrà proposto in regalo con il numero 31 della pubblicazione: altre due carte speciali, poi, verranno annunciate prossimamente.

Per concludere, vi riportiamo i prezzi di lancio del cardgame: lo Starter Deck da 100 carte costerà 19,99 Euro, mentre i pacchetti di espansione da 12 carte ciascuno avranno un prezzo di 2,99 Euro. Infine, i pacchetti potranno essere acquistati anche sotto forma di booster box, che contiene 24 bustine al prezzo di 71,76 Euro.