Attack On Titan, spopola sul web un'illustrazione per il Super Bowl LVI

L'anime di Attack On Titan è uno degli show più popolari in tutto il mondo. La produzione di Studio MAPPA sta colpendo tutti a suon di animazioni spettacolari e rivelazioni sconcertanti, che stanno tenendo gli spettatori incollati allo schermo. Attack On Titan ha recentemente trionfato ai Global TV Demand Awards, e già punta a nuovi traguardi.

La serie è molto apprezzata anche negli Stati Uniti, dove la testata sportiva Bleacher Report non ha esitato a utilizzare un'illustrazione dedicata ad Attack On Titan per promuovere il 56° Super Bowl. L'evento sportivo andrà in scena il 14 febbraio, e vedrà i Cincinnati Bengals sfidare i Los Angeles Rams.

Il Super Bowl è la finale dell'NFL, il campionato professionistico di football americano, nonché uno degli eventi sportivi più seguito al mondo. Il Super Bowl è uno spettacolo unico che comincia qualche settimana prima dell'evento vero e proprio, con l'attesa che comincia a farsi sentire tra gli addetti ai lavori e non.

Bleacher Report, per promuovere il Super Bowl, ha avuto la geniale idea di utilizzare un'illustrazione dedicata alla quarta stagione di Attack On Titan. Come possiamo vedere nel tweet di @somoskudasai, al posto di Eren gigante troviamo un giocatore dei Cincinnati Bengals, mentre a prendere le parti di Reiner è il numero 9 dei Los Angeles Rams.

Ecco uno splendido modo di sponsorizzare un evento. Altre illustrazioni sono state realizzate ultimamente, come lo splendido tributo a Porco Galliard di Attack On Titan.