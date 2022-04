Da Attack on Titan a Spy x Family: Wit Studio celebra i 10 anni con un evento speciale

Spesso elogiato come uno degli studi d’animazione giapponese più giovani e promettenti, con numerosi artisti di talento al suo interno, Wit Studio si avvicina ormai al compimento dei 10 anni dalla fondazione, e per celebrare questo speciale anniversario, è stato presentato l’evento Wit Studio 10th - Aim Higher.

Si tratta nello specifico di una speciale mostra organizzata per coinvolgere gli spettatori appassionati che nel corso di questi anni hanno sempre, fortemente, sostenuto il lavoro di tutti gli animatori, i registi e i dipendenti coinvolti in produzioni piuttosto rilevanti nel settore.

Da venerdì 27 maggio 2022 fino a lunedì 20 giugno 2022 nell’Ikebukuro PARCO si terrà un’esibizione dove verranno mostrati per la prima volta materiali inediti e originali riguardanti serie come Attack on Titan, Ranking of Kings, Great Pretender, della recente Spy x Family e del film Bubble. Inoltre sarà possibile acquistare gadget esclusivi dell’evento, alcuni dei quali saranno compresi nel prezzo di una particolare versione del biglietto. Potete vedere la notizia dell’evento nel post riportato in calce, condiviso dalla pagina ufficiale dello studio.

Non sono stati rivelati ulteriori dettagli riguardo l’evento, ma uno dei co-fondatori dello studio, Tetsuya Nakatake ha voluto commentare: “Voglio realizzare anime migliori con chiunque mi supporti”. Fateci sapere cosa ne pensate lasciando un commento qui sotto.