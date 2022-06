Attack on Titan stagione 4: rivelata la copertina del nuovo blu-ray

Da qualche mese si è conclusa la seconda parte di Attack on Titan 4. L'ultima stagione ha portato a un'ulteriore evoluzione dell'anime di Studio MAPPA che ormai si avvicina sempre di più al finale. La storia di Eren Jaeger sta per arrivare al capolinea, ma per prepararsi alla fase finale c'è un modo per ripercorrere gli eventi.

Conclusasi infatti la parte televisiva, è giunto il momento di proporre la versione home video di Attack on Titan stagione 4. La seconda parte della final season è in pubblicazione da diverso tempo, e ora è il turno di mostrare la terza copertina dell'edizione blu-ray di Attack on Titan 4.

Come si può vedere nel tweet in basso, l'illustrazione preparata vede Eren in alto, adulto e di profilo, che osserva il cielo, mentre in basso c'è il famoso albero sulla collina verso il quale correvano da bambini lui, Mikasa e Armin. Col tramonto alle spalle, sembra inevitabilmente annunciare l'arrivo della fine, il momento in cui si toccherà il traguardo di una storia durata tanti anni e che ha conquistato tutti.

Per chi ha già visto la serie e non ha intenzione di recuperare i blu-ray non resta altro da fare che leggere il manga oppure attendere la terza parte di Attack on Titan 4, in arrivo nel 2023.