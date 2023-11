Attack on Titan, tutte le stagioni dalla peggiore alla migliore

Con il suo gran finale, Attack on Titan ha riunito milioni di fan in un episodio che è stato un fiume di emozioni. L'adattamento del manga di Hajime Isayama è senza dubbio un cult dell'animazione nipponica, ma non tutte le stagioni della serie sono belle allo stesso modo. Ecco tutte le stagioni di Attack on Titan dalla peggiore alla migliore.

Stando alle valutazioni fornite da IMDB, nessuno degli episodi più votati dell'anime include puntate dalla seconda stagione di Attack on Titan. Le aspettative, dopo la grande introduzione, erano altissima, ma questa parte introduce toppe questioni complesse che portano gli spettatori a domandarsi quale direzione stia prendendo la narrazione.

La prima stagione di Attack on Titan è quella che nel 2013 ha fatto innamorare la community con un esordio pazzesco. L'attacco alle mura del Distretto di Shiganshina, il terrore provocato a primo impatto dai Giganti e l'introduzione tragica di Eren, Mikasa e Armin rende i primi episodi della serie semplicemente perfetti.

Attack on Titan Stagione 4 Parte 1 esplora il mondo fuori dalle mura, giustificando le azioni di taluni personaggi e concedendo grande impatto allo sviluppo dei protagonisti e della storia. Ogni episodio di questa parte della storia, la prima con MAPPA alla guida, include scene interessanti che rendono lo spettacolo il capolavoro che tutti conosciamo.

Ancora migliore è Attack on Titan Stagione 4 Parte 2. In questa stagione viene rivelato il piano di Eren, uno sviluppo che ha sorpreso tutti facendo intraprendere al protagonista un percorso inimmaginabile.

La terza stagione di Attack on Titan evidenzia le capacità di Levi Ackerman e fornisce finalmente una spiegazione sulla nascita dei Giganti e sul legame che Eren ha con loro. Muoiono inoltre personaggi importanti per la storia, toccando nel profondo il cuore dei fan.

Il meglio ci viene offerto da Attack on Titan - The Final Chapters 1. Il penultimo episodio dell'anime dà il via al Rumbling di Eren, la marcia colossale che minaccia lo sterminio dell'intera umanità. Le scene di combattimento sono più spettacolari che mai, in particolare quelle tra Eren e Reiner.

Con Attack on Titan - The Final Chapters 2 abbiamo il finale perfetto. Oltre che le meravigliose animazioni di MAPPA, questo epilogo colpisce il cuore dei fan per le emozioni che trasmette. Il lavoro dello studio d'animazione è impeccabile anche per quanto riguarda le modifiche al finale di Attack on Titan rispetto al manga.