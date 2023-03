Attack on Titan: quali sono stati quali sono stati i momenti migliori del finale parte 1?

Attack on Titan 4 finalmente è tornato. La fine della seconda parte della quarta e ultima stagione aveva segnato una nuova attesa per i fan - che in realtà non si è conclusa davvero - verso una conclusione che avrebbe portato a termine una delle storie più coinvolgenti degli ultimi anni. Finalmente Attack on Titan 4 Final Part 1 è su Crunchyroll.

L'episodio non ha avuto una durata normale: si tratta infatti di un episodio speciale della durata di ben un'ora, senza opening ed ending classica, che quindi guadagna minuti in tante sezioni. In questo singolo episodio di Attack on Titan 4 è stata condensata la storia di un intero volume, il penultimo, denso di avvenimenti e di scene particolari. Quali sono state le migliori momenti di Attack on Titan 4 Final Part parte 1?

Andando in ordine, si parte sicuramente dal flashback di Eren e, in particolar modo, il momento in cui si scusa con Ramzi a profusione mentre il bambino viene schiacciato da un Gigante Colossale nel presente. Una scia di distruzione che poi porta Eren alla famosa scena della libertà, altro momento catartico. Si continua poi con l'arrivo all'hangar e al sacrificio di Hange Zoe, uno dei meglio sceneggiati in tutto l'anime, con una regia favolosa.

Nella seconda parte dell'episodio, bisogna tenere traccia indubbiamente del discorso tra Eren e i suoi amici e quel famoso "tatakae", "combattere", che indirizza verso lo scontro finale tra i due gruppi. Anche l'attacco e il discorso della flotta di dirigibili di Marley è degna di nota, ma soprattutto il finale da urlo, adrenalinico e ricco di personaggi che carica come non mai per il finale dell'anime di Attack on Titan 4, purtroppo distante ancora tantissimi mesi.

E per voi qual è stato il momento più bello dell'episodio? Questo AMV speciale di Attack on Titan 4 li riassume tutti.