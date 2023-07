Attack on Titan: tutta la storia del conflitto Eldia-Marley dall'inizio

Attack on Titan sta per giungere al termine durante questo autunno. Il franchise è stato un fenomeno a livello mondiale e mentre i lettori del manga si preparano a dirgli addio, gli spettatori dell'anime devono ancora attendere un po' prima di conoscere la trama dell'ultima parte della quarta stagione.

Mentre la star di Attack on Titan si prepara per il gran finale della serie è importante ripercorrere tutti i fatti storici di quest'opera distopica per non arrivare impreparati al termine dell'anime.

Il pubblico non avrebbe mai immaginato che, nel momento in cui Eren avesse guardato oltre la Barriera, la storia omicida che lo attendeva avrebbe alterato il corso dell'intero continente. Gli eventi che hanno messo in moto la storia principale sono datati a molto prima della caduta del Wall Maria, ossia una guerra secolare tra due grandi potenze.

Le nazioni Marley ed Eldia sono le protagoniste di tutti i conflitti e le atrocità che affliggono l'intero continente, cominciati per la prima volta con il fatidico incontro di Ymir con il misterioso albero, che l'ha portata a diventare il primo gigante. È quasi impossibile stabilire chi sia il buono fra le due: il conflitto Eldia-Marley è una vicenda lunga e complicata, con diversi personaggi che giocano un ruolo centrale a discapito di migliaia di vite.

Marley era una potente nazione che ha goduto per anni di una supremazia incontrastata, finché Eldia non ottenne il potere dei giganti. Il famoso tiranno Re Fritz vide il potenziale del Gigante Fondatore di Ymir e la sposa immediatamente per assicurarsi l'arma definitiva contro i Marleyani.

L'odio tra queste due fazioni è semplicemente il culmine di una lotta per il potere e non a causa di un evento specifico: quando Re Fritz riuscì a raggiungere il potere di Ymir, doveva avere la semplice ambizione di rovesciare la nazione più vicina e più forte, che si dava il caso fosse Marley, il tutto è successo 2.000 anni fa.

Gli innumerevoli tentativi dei cittadini di Marley di rovesciare il crudele dittatore non fecero altro che aumentare la sua tirannia sulla nazione, attuando addirittura una congiura che non ebbe buon esito ma anzi procurò la morte di Ymir.

Sebbene questo fosse stato un colpo fatale, fu anche una benedizione mascherata dal momento che il re non avrebbe avuto nessuna potenza significativa senza il Gigante Fondatore al proprio fianco. Anche se la nazione non poteva prevedere ciò che sarebbe accaduto successivamente, una scintilla di speranza si accese e un giorno il potere dei Giganti sarebbe stato la fine di Eldia: fortunatamente, così fu.

In quella che è considerata l'"Età Oscura", Eldia conquistò la maggior parte dei villaggi vicini e aveva il controllo della terraferma continentale. Circa 1.200 anni fa, prima degli eventi principali della serie, Eldia decimò la città marleyana di Lago in un solo giorno, continuando la sua marcia uccidendo migliaia di persone: il massacro sarebbe stato in seguito conosciuto come La devastazione di Monte e La devastazione di Valle.

Non passò molto tempo dalla loro dominazione che l'Impero cadde in una guerra civile. Le nove famiglie aristocratiche che precedentemente ereditarono i poteri di Ymir si abbandonarono presto alla lotta per il potere, causando uno spargimento di sangue inimmaginabile sul territorio e Marley iniziò lentamente a riconquistare terre poco conosciute per rafforzare la propria posizione.

Marley approfittò della Grande Guerra dei Giganti guadagnando vittorie fino a quando non riuscì a rubare sette dei nove Giganti. Non è ben noto come questa potenza sia riuscita a raggiungere la supremazia e nell'universo di Attack on Titan esistono diverse teorie contrastanti in merito.

In seguito si scoprì che il re Karl Fritz e la famiglia Tybur avevano pianificato la fine di Eldia: stancatosi dell'ingiustizia e della crudeltà degli eldiani, per riscattare l'eredità dei suoi antenati, decise di orchestrare il tutto. Si ritirò da tutta la politica, prese gli Eldiani rimasti e si esiliò in un luogo remoto chiamato Isola di Paradis.

Per assicurarsi che gli Eldiani non iniziassero un altro ciclo di spargimenti di sangue, l'imperatore impose un'unica legge ai cittadini che lo avrebbero seguito fino a Paradis, ossia che si sarebbero confinati all'interno di gigantesche mura, eliminando per sempre la loro intenzione di combattere e di uscire in cerca di guerra. Avvisò anche il resto del mondo di lasciare in pace l'isola, altrimenti avrebbe scatenato il Rumbling. L'Operazione Paradis venne attuata nell'anno 845.

Marley si rese conto che il progresso tecnologico globale nello sviluppo delle armi stava raggiungendo i poteri dei Giganti e avrebbe potuto addirittura sopraffarli, inoltre aveva nemmeno il Gigante Fondatore, senza il quale sarebbe stata sempre vulnerabile. Per questo motivo, puntò le armi su Paradis e inviò quattro dei Giganti, ma fu un completo disastro: per questo motivo, Marley decise di colpire gli eldiani dall'interno.

Così, la nazione puntò le armi sull'Isola Paradis e inviò quattro dei sette Titani per l'operazione. Tuttavia, per Marley fu un disastro su tutti i fronti: non riuscirono a conquistare gli Eldiani rimasti e a mettere le mani sul Fondatore. Vedendo che la forza bruta non è la risposta, Marley ricorse alla distruzione degli Eldiani dall'interno.

Inviò l'Unità Guerrieri, composta dai soldati più abili, che in realtà erano eldiani dediti a servire la nazione in cambio di una vita rispettabile. Considerando l'attuale linea temporale di AoT, sembra che la caduta di Marley sia avvenuta dopo il fallimento iniziale nella distruzione di Paradis, questo perché i loro tentativi falliti hanno portato Eren a possedere il Gigante Fondatore e a scatenare il Rumbling.

Dopo la caduta di Eldia, Marley trattò gli eldiani rimasti come cittadini di seconda classe, iniettando loro il siero del gigante, in modo che vagassero senza meta per la terra e diventassero i Giganti senza cervello introdotti all'inizio della serie.

L'imperdonabile spargimento di sangue tra Eldia e Marley spiega perfettamente le azioni di Eren nel presente. Anche se sta per scatenare la fine del proprio mondo, le sue motivazioni non possono essere completamente considerate come quelle di un tiranno.

Nel mentre che il pubblico attente al finale della serie, Isamaya svela che Attack on Titan sarebbe dovuto durare meno della lunghezza effettiva dell'opera.