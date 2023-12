Attack On Titan, la storia dolorosa di Eren in una figure di grande qualità

Un elemento fondamentale che ha permesso ad Attack On Titan di entrare nel cuore degli appassionati è il suo protagonista, Eren Jaeger. Il soldato del corpo di ricerca è stato al centro di un merchandising travolgente che continua con l'annuncio di una nuova statuetta da aggiungere alla vostra collezione.

Il Majin Store, che ha negli ultimi mesi rilasciato statue meravigliose come quella di Majin Buu, è pronto a saziare, ancora una volta, l'appetito dei collezionisti con un pezzo da novanta: Eren Jaeger.

La statua del protagonista di Shingeki no Kyojin mostra il soggetto nelle tre fasi di crescita della sua persona, da giovanissimo ed ingenuo ragazzetto a figura fredda, tetra e solitaria. Troviamo, in alto a destra, un Eren delle prime stagioni, determinato e con addosso l'uniforme del Corpo di Ricerca. Nella parte centrale viene raffigurato seduto, bendato e ferito, incupito dagli eventi. A sinistra, invece, viene raffigurata la parte finale del percorso del figlio di Grisha, ormai libero da ogni preoccupazione terrena. A tal proposito, la scena post-credit di Attack On Titan cerca di spiegare se Eren fosse nel giusto.

Dalle informazioni che possiamo ricavare dal post X (ex Twitter) del Majin Store, scopriamo che per il dl preordine sarà necessario un acconto di 120 Euro per un totale di 445 Euro di spesa complessiva. L'altezza della statuetta è di 50 cm, mentre il prodotto sarà disponibile tra maggio e settembre 2024.

Vi lasciamo in calce il tweet dello store così da permettervi di dare personalmente un occhio alla nuova creazione targata Majin Store. Fateci sapere se vi piace nello spazio dedicato ai commenti e diteci se avete già acquistato in passato altri prodotti da questi creativi!