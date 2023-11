Attack on Titan: la stupenda variant cover del n.34 solo su prenotazione!

La conclusione dell’anime di Attack on Titan continua a far discutere sia per la qualità della serie prodotta da MAPPA ma soprattutto per l'epilogo dell’avventura di Eren e compagni. Ora, anche gli appassionati del manga di Hajime Isayama potranno celebrare la fine dell’anime con una speciale variant cover per un tempo limitatissimo!

Come potete infatti vedere dal post riportato in fondo alla pagina della casa editrice, è stata confermata una collaborazione speciale con la piattaforma Crunchyroll, che in Italia distribuisce l’anime di Attack on Titan, per riportare sul mercato l’ultimo volume dell’opera, con due speciali illustrazioni in copertina. La variant anime con effetti metallici e UV ripropone alcune delle scene più memorabili dell’ultima parte della storia, del confronto tra i superstiti dell’Armata Ricognitiva e i Giganti Colossali del Rumbling, pronti a distruggere ogni cosa.

Il volume conterrà anche una cartolina realizzata esclusivamente per celebrare questa collaborazione, di cui però non è stata mostrata alcuna immagine promozionale, forse per tenere nascosti spoiler importanti. Ma affrettatevi a prenotare la vostra copia, dato che i pre-ordini iniziano oggi 16 novembre e si chiuderanno il 27 novembre 2023. Fateci sapere cosa ne pensate di questa iniziativa nei commenti.

Per finire, ecco le prime immagini a colori di Attack on Titan FLY, e vi lasciamo alla data in cui verranno mostrate in anteprima le tavole del volume 35.