Attack on Titan, lo sviluppo del personaggio di Eren è sensato?

Nella quarta stagione di Attack on Titan, Eren subisce un'evoluzione sconcertante. La sua "improvvisa" svolta ideologica ha lasciato i fan perplessi. Ma è stato davvero un cambiamento così imprevedibile quello del protagonista?

Eren è un personaggio unico, che sfugge alle etichette di "buono" e "cattivo". Fin da bambino, mostra una mentalità polarizzata: a 9 anni uccide senza esitazione i trafficanti di esseri umani che hanno rapito Mikasa, definendoli "animali". Questa dicotomia bianco/nero influenza le sue azioni e le sue decisioni da sempre.

Nella quarta stagione di Attack on Titan, Eren diventa più empatico, ma anche più crudele. La visione del futuro lo porta a una tragica consapevolezza: il mondo che pensava bianco e nero è in realtà una sfumatura di grigio. L'unica via per salvare i suoi amici, crede, è scatenare il Rumbling e, per farlo, assume il ruolo di leader spietato. Il repentino cambiamento di Eren sconvolge molti lettori. Alcuni lo accusano di essere stato "riscritto" per attirare un pubblico più cupo. Ma questa è solo una superficiale interpretazione. Eren è cresciuto, ma in modo complesso e tormentato.

Nella conversazione con Armin in Paths, il crollo psicologico di Eren è evidente. Le sue lacrime rivelano che non è un mostro crudele, né un genio infallibile, ma un ragazzo fragile e spaventato. Le sue imperfezioni e la sua impulsività rendono il finale di Attack on Titan realistico, e allo stesso tempo emozionante.

Eren non è un eroe né un cattivo, ma entrambi allo stesso tempo. La sua complessità e la sua ambiguità lo rendono un personaggio umano e realistico, perfettamente in linea con l'atmosfera cupa e distopica di Attack on Titan.

Su Il Mio Grande Libro da Colorare per Bambini: 100 Divertenti dise è uno dei più venduti di oggi.