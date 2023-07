Attack on Titan nella Top 10 degli anime preferiti dei Coheed And Cambria

Attack on Titan è una serie che ha catturato l'attenzione di milioni di fan in tutto il mondo ed è considerata una delle opere più influenti e amate degli ultimi anni. Anche la band Coheed and Cambria ha espresso il proprio apprezzamento a riguardo, stilando una top 10 dei loro anime preferiti.

Sono molti gli artisti che hanno espresso le loro preferenze riguardo il mondo degli anime e dei fumetti, dimostrandosi anche loro aperti fan del mondo nipponico. Per citarne una, la cantante Megan Thee Stallion si è esposta apertamente ai fan parlando attraverso i social delle proprie serie tv anime preferite, realizzando anche un cosplay di Mirko di My Hero Academia. Altre celebrità non si sono fatte attendere nel dire la loro: è il caso di Micheal B. Jordan e John Boyega.

Grazie a Crunchyroll, i fan hanno avuto l'opportunità di conoscere anche l'opinione del cantante dei Coheed and Cambria, nota band rock nata nel 1995 e che ha pubblicato recentemente il suo ultimo video musicale proprio sulla piattaforma streaming per anime. Crunchyroll non ha esitato nel chiedere al cantante della band quali fossero i suoi anime preferiti.

Il cantante e chitarrista dei Coheed and Cambria, Claudio Sanchez, ha reso noto come il mondo degli anime abbia influenzato l'intera produzione musicale della band. Per questo motivo, è stato molto entusiasta nel rivelare la propria top 10 degli anime preferiti, non in ordine specifico. Di seguito la classifica:

Akira

Ninja Scroll

Ghost In The Shell

La Città Incantata

La Princessa Mononoke

L'Attacco dei Giganti

Ken il guerriero

Il mio vicino Totoro

Cowboy Bebop

Sailor Moon

Questi anime, ognuno nel suo piccolo, hanno influenzato la creazione di "Ladders of Supremacy", il video musicale animato dei Coheed and Cambria, disponibile su Crunchyroll, che illustra la storia della band.

Siete d'accordo su questa Top 10? Intanto, anche Attack on Titan sta per giungere al termine, a tal proposito il regista Hayashi parla del finale di Attack on Titan e del lavoro che sta svolgendo il team a riguardo per la conclusione della serie anime.