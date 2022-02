Attack on Titan: la top 10 dei cosplay lowcost del geniale Lonelyman tra colossali ed Eren

L'Attacco dei Giganti va in onda da quasi una decina d'anni e non poteva non essere spesso al centro dei trend. L'anime, che ha presentato non solo umani ma anche creature di stazza incredibile e aspetto terrificante, ha ispirato tante creazioni. In pochi però possono prevedere la sagacia con cui Lonelyman mette in campo i suoi cosplay.

Ormai ben noto nel mondo di internet, Lonelyman è uno dei cosplayer più famosi, e non lo è di certo per la sua bellezza o per la fedeltà dei personaggi che propone. No, lui è famoso per la genialità con cui reinterpreta i personaggi e li ricrea nel mondo reale. Ormai i suoi cosplay diventano virali dappertutto, come successo ai recenti cosplay di Gogeta grasso e di Sailor Moon con gli occhi brillanti.

Però uno dei suoi titoli più di successo è L'Attacco dei Giganti, col quale ha giocato molto proponendo tanti personaggi diversi, e talvolta anche alcune reinterpretazioni. Negli ultimi giorni, oltre a postare alcuni cosplay lowcost del Gigante Colossale nuovi di zecca, ha deciso di preparare una top 10 con le sue migliori foto a tema.

Ecco quindi la top 10 dei cosplay di Attack on Titan lowcost, che inevitabilmente parte con i cosplay di Bertholt in versione gigante, passando anche per Reiner, il Gigante Martello e un Eren molto pancione, senza dimenticare Mikasa, o meglio la palla mikasa. Qual è il vostro preferito?