Attack on Titan: torneranno i Linked Horizon per le ultime sigle dell'anime?

I Linked Horizon, conosciuti in Giappone anche con il nome di Sound Horizon, sono uno dei gruppi giapponesi più famosi anche all'estero. Il perché? La motivazione principale è il loro lavoro alle sigle de L'Attacco dei Giganti, il famosissimo anime tratto dall'omonima opera di Hajime Isayama e che è stato adattato da WIT Studio e MAPPA.

Il gruppo ha collaborato principalmente con le stagioni e le parti prodotte da WIT Studio, dalla prima Guren no Yumiya finendo con l'opening de L'Attacco dei Giganti 3 parte 2. Con Studio MAPPA il sodalizio non è andato avanti, dato che le quattro sigle proposte negli ultimi anni non hanno visto il gruppo giapponese tra le proprie fila. Cambierà qualcosa in futuro?

Secondo un tweet di un utente sempre molto attento alla produzione dell'anime, i Linked Horizon potrebbero tornare in L'Attacco dei Giganti, portando una delle sigle dell'ultimo ciclo di episodi. La stagione finale dell'anime si chiuderebbe quindi anche con uno dei gruppi che hanno reso famoso il prodotto.

Ovviamente bisognerà attendere ancora qualche mese prima di avere informazioni verificate e ufficiali da parte della produzione. Ricordiamo che L'Attacco dei Giganti Final Part verrà distribuito nel 2023 sui servizi streaming di tutto il mondo.