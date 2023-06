Attack on Titan: la trasformazione di Annie nella figure di Chikara Studio

L’incredibile storia di Attack on Titan, ideata da Hajime Isayama, si avvicina alla sua conclusione con l’ultima parte dell’anime prodotto da MAPPA in arrivo nell’autunno 2023. Per rendere l’attesa meno pesante, gli artisti di Chikara Studio sono tornati a proporre una nuova figure da collezione della serie, dedicata ad Annie Leonhart.

Inviata dalla nazione di Marley all’interno delle Mura di Paradis al fianco dei suoi due compagni Reiner Braun e Bertolt Hoover, Annie si è rivelata da subito una ragazza poco socievole, e dalle incredibili capacità combattive. L’addestramento del padre l’ha infatti resa in grado di brillare tra le reclute dell’Armata Ricognitiva, nella quale si è infiltrata con l’obiettivo di recuperare il Gigante Fondatore.

Annie è anche in grado di trasformarsi nella Gigante Femmina che ha combattuto direttamente con il Gigante d’Attacco, Eren, in un’altra figure targata Chikara Studio e presentata tempo fa. Ora lo studio è tornato con la splendida statua che potete vedere in fondo alla pagina. Alta 25 centimetri, la figure presenta gli istanti che precedono la trasformazione di Annie in Gigante, come suggeriscono i vari dettagli sulle mani e sulle gambe. In arrivo tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024 la figure è già prenotabile al prezzo di 240 euro per la versione normale e a 280 per chi volesse aggiungere anche i busto del Gigante Femmina sempre visibile nei post in calce.

Fateci sapere cosa pensate della figure nei commenti. Intanto, vi lasciamo ad un bel cosplay italiano dedicato a Sasha Blouse, e ad una bizzarra collaborazione con G-Fuel che porterà sul mercato una bevanda chiama Fluido Spinale.