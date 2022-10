Attack on Titan: i tre protagonisti immortalati nella nuova illustrazione di Isayama

Hajime Isayama è diventato uno degli autori e mangaka più importanti del settore grazie all’incredibile e intricata storia raccontata in Attack on Titan. L’avventura di Eren, Mikasa e Armin continua a ricoprire una posizione di rilievo nel panorama dei manga, e in attesa di scoprire come finirà l’anime, il mangaka è tornato a ritrarli insieme.

Nonostante avesse già dichiarato di allontanarsi dai manga per un po’, e dedicarsi all’apertura di una stazione termale, Isayama è ormai indissolubilmente legato alla sua opera, e non può ignorare l’immensa popolarità raggiunta, soprattutto grazie alla trasposizione animata prima ad opera di Wit Studio e ora passata in mano a MAPPA per la Final Season.

Sporadicamente, quindi, l’autore torna a sorprendere gli appassionati con nuove illustrazioni e sketch inediti, come quello condiviso da @AoTWiki nel post che trovate in fondo alla pagina. Tornando indietro di diversi anni dal presente raccontato nell’anime, Isayama ha disegnato Eren, Mikasa e Armin quando erano ancora dei ragazzi spensierati, lontani dalla brutalità della guerra e dalle sconcertanti verità riguardanti Paradis. Cosa ne pensate dello sketch? Ditecelo nei commenti.

Per finire vi lasciamo alle opinioni dell’autore su Attack on Titan, e alle molte curiosità e informazioni emerse nell’intervista congiunta tra Isayama e Yukimura, autore di Vinland Saga.