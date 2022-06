Attack on Titan: il trio di Shiganshina in una maestosa statua da 3000 euro

Aspettando la terza, e ultima, parte della quarta stagione dell’anime di Attack on Titan, in arrivo nel 2023 come confermato da MAPPA, gli artisti di PRIME 1 hanno deciso di volgere uno sguardo al passato, rappresentando il trio di Shiganshina quando ancora era tutto limitato ai confini di Paradis in una prestigiosa statua da collezione.

L’evoluzione della trama e degli obiettivi di Eren Jaeger hanno portato proprio il protagonista ad allontanarsi dai suoi cari amici Mikasa Ackermann e Armin Arlert, trasformandosi in una delle più grandi minacce dell’umanità. Tornando però a quando giurò di uccidere tutti i Giganti e decise di entrare a far parte dell’Armata Ricognitiva, Eren si è dimostrato un grande alleato, abile, potente e capace di trasformarsi in una vera e propria arma.

Per onorare il legame che univa il trio di Shiganshina lo studio PRIME 1 ha presentato la spettacolare statua che potete vedere in calce. Alto 72 centimetri e disponibile in tre versioni differenti, normale, deluxe e deluxe bonus, il prodotto sembra essere estremamente dettagliato, e mostra i tre protagonisti intenti ad usare i loro dispositivi di manovra 3D, e pronti a scagliarsi contro i Giganti.

Un tetto appoggiato sulle iconiche mura, e distrutto da un gigante di cui spunta solo il braccio e parte del volto, fa da base ai tre personaggi, splendidamente realizzati. Si tratta di un vero pezzo da collezione, venduto a 3185, 3285 e 3345 euro in base alla versione scelta, e che arriverà sul mercato nell’ultimo trimestre del 2023.

Per finire vi lasciamo ai nuovi orologi ufficiali dedicati a Eren, Levi e Armin, e alle ipotesi su quando vedremo il trailer del finale dell'anime.