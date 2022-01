Attack On Titan trionfa ai Global TV Demand Awards

La popolarità di Attack On Titan è arrivata alle stelle con la seconda parte della quarta stagione. Grazie allo splendido anime prodotto prima da Wit Studio e poi da Studio MAPPA, l'adattamento del manga di Hajime Isayama è riuscito ad ottenere un enorme sucesso anche al di fuori del Giappone.

Moltissimi neofiti dell'animazione nipponica si sono avvicinati a questo mondo con Attack On Titan. Un nuovo episodio della serie viene pubblicato su Crunchyroll ogni domenica, e i fan sono sempre in trepidante attesa. Nell'ultima puntata, ovvero Attack On Titan 4x19, sono stati rivelati moltissimi segreti dei protagonisti.

Attack On Titan, oltre ai numerosi premi che si è già aggiudicata, ha vinto anche il premio di Most In-Demand TV Show in the World 2021 ai Global TV Demand Awards. L'anime è stato votato come miglior serie dal pubblico di oltre 100 paesi in tutto il mondo, risultando il migliore dell'ultimo anno. Un premio che assume ancora più valore se si pensa che è la prima serie non in lingua inglese a vincerlo.

Complimenti, quindi, all'autore Hajime Isayama e allo Studio MAPPA, che hanno conquistato il mondo delle serie con sceneggiatura e animazioni di altissimo livello. E non sembrano volersi fermare: Attack On Titan 4x19 ha raggiunto il punteggio di 10/10 su IMDb, segno che quest'ultima stagione potrebbe fruttare qualche altro premio allo splendido anime.